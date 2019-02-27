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Новый хирургический комплекс построят под Тамбовом

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В Тамбовском районе планируют построить новый хирургический комплекс противотуберкулезного диспансера. Стоимость разработки проектной документации оценили в более чем 15 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, корпус возведут в поселке Георгиевский. Здание должно быть пятиэтажным и рассчитано на 125 коек. Общая площадь строения составит 7667 кв. м. Также в нем хотят разместить операционные блоки для операций на легких, для внелегочных операций и многое другое.

Разработанный проект должен быть представлен в течение 180 календарных дней после заключения договора с подрядчиком, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Тамбовский областной противотуберкулезный диспансер был открыт в 1987 году. Тогда он объединился с Тамбовским противотуберкулезным госпиталем для инвалидов Великой Отечественной войны.

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