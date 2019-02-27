Почти 330 млн рублей потратят на ремонт музыкального театра в Ростове

Ремонт Ростовского музыкального театра должен завершиться в 2019 году. Власти направят на проведение работ почти 330 млн рублей.

О финансировании сообщал губернатор Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, музыкальному театру в Ростове исполняется 20 лет. В связи с юбилейной датой было принято решение о завершении ремонта к сентябрю 2019 года, а не в 2020 году, как планировалось ранее. Об этом пишет RostovGazeta.

По словам Гуськова, музыкальному театру выделят около 330 млн рублей. Еще более 32 млн рублей на ремонт получит Театр Горького. На ремонт муниципальных театров направят 45 млн рублей.