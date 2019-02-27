Почтовые отделения в Подмосковье адаптируют для людей с инвалидностью

Отделения «Почты России» адаптируют для людей с инвалидностью в 2019 году. Это будет сделано в рамках проекта «Доступная среда». Значительно удобнее станут более 50 отделений.

Как поясняет «Подмосковье сегодня», у входа появятся пандусы, сами отделения будут рассчитаны на свободное передвижение колясочников и оснащены крупными заметными надписями для слабовидящих. Также туда разрешат заходить с собаками-поводырями, в всю зрительную и звуковую информацию продублируют операторы.

По словам директора подмосковного филиала «Почты Росси» Надежды Бабичевой, существующие отделения не только адаптируются, туда также внедряются новые сервисы, которые востребованы у людей с ограниченными возможностями.

К примеру, подмосковные почтальоны оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами, с помощью которых жители могут оплатить счет за коммунальные платежи или штрафы ГИБДД не выходя при этом из дома.