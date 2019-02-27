В России могут разрешить высшее самообразование

Высшее образование на дому? Больше это не фантастика. Признать самостоятельное обучение могут уже в этом году, выяснили «Известия». Для начала разрешат зачет отдельных курсов, но в перспективе и получение диплома. С одной стороны, сейчас в интернете и так доступны курсы ведущих университетов. Некоторые вузы уже отказываются от привычного формата лекций. С другой — такой метод занятий исключает общение с преподавателями и сокурсниками. А гарантировать качество высшего самообразования пока никто не может.