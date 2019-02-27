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Названы самые популярные у хипстеров виды бизнеса

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Эксперты назвали самые популярные у хипстеров виды бизнеса. Все логично — это кофейни и смузи-бары, их более 80%. Средняя цена за такой бизнес — около 818 тыс. рублей. Следом, но с большим отставанием барбершопы — 13%. Открыть парикмахерскую накладно  — примерно 1 млн рублей. Тату-салоны собрали 5%, а вейп-шопами интересовался только 1% предпринимателей. Возможно, в следующем году новыми фаворитами станут магазины ярких носков и поясных сумок.

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