Билл Гейтс рассказал о любимых сериалах

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс пообщался с читателями Reddit. Миллиардер рассказал о богатстве и хобби, а также посоветовал книги для прочтения. Удивили пользователей любимые сериалы Гейтса. Оказалось, что предприниматель не прочь посмотреть драмы.