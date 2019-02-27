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Жители Хабаровска массово обольются водой в поддержку белого медведя

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Международный день белого медведя отметят в зоосаде «Приамурский» под Хабаровском. Сотрудники зоосада и представители Ассоциации холодового плавания «Касатка» устроят экологический флешмоб с массовым обливанием.

Таким способом они выразят свою поддержку белому медведю по имени Хабар, который обитает в зоопарке. Мероприятие запланировано на 3 марта на 13:30.

Также работники зоосада готовят фотовыставку, рассказывающую о том, как менялась жизнь Хабара в разные сезоны. Всего на выставке будет представлено 40 снимков, их разместят на веранде возле учебного класса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В самом учебном классе можно будет посмотреть видеоролики про Хабара и обучающие фильмы об интересных фактах из жизни белых медведей.

Для посетителей готовят эстафету «По следам белого медвежонка» и интеллектуальную баталию, чтобы дети и взрослые как можно больше узнали о белых медведях.

В начале февраля в Архангельской области был введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Власти приняли решение перебросить животных в безопасные районы за пределы населенных пунктов. Режим ЧС в регионе отменили с 19 февраля.

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