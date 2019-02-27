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Ребенок в Бурятии несколько дней провел в квартире с умершей бабушкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Четырехлетний мальчик в Бурятии провел трое суток взаперти с умершей бабушкой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Тревогу 25 февраля забили воспитатели детского сада, когда ребенок перестал посещать дошкольное учреждение. Они обратились в правоохранительные органы, а те нашли мальчика в запертой квартире спустя час после обращения. Оказалось, что малыш три дня прожил с умершей бабушкой, которая являлась его опекуном, сообщает телеканал «360».

Ребенка госпитализировали. По словам полицейских, все эти дни он питался печеньем и конфетами. Как пишет «РИА Новости», мальчика берут под опеку родственники. В настоящее время они оформляют необходимые документы. Экспертиза установит причину смерти 71-летней женщины. Проводится проверка. Известно, что семья благополучная, мальчик был всем обеспечен.

22 февраля сообщалось, что ребенок едва не задохнулся на прогулке в детском саду в Челябинской области.

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