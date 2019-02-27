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Порядка 100 млн рублей выделят на ремонт лифтов в Самарской области

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Депутаты Самарской области 26 февраля приняли поправки в бюджет на сумму 11,1 млрд рублей. Они предусматривают выделение средств на ремонт и замену лифтов в 2019–2020 годах.

Исходя из документа, в 2019 году на работы по замене и ремонту лифтового оборудования будет направлено 100 млн рублей, в 2020 году — 92 млн рублей. Лифты будут заменены в многоквартирные домах Саратовской области, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «Волжскую коммуну».

Так, в этом году модернизация или замена ожидает 50 лифтов, в следующем году эта цифра составит 47 единиц оборудования.

В общей сложности при работе над поправками в бюджет региона были учтены 55 предложений на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей.

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