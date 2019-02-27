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Станции «Румянцево» и «Саларьево» московского метро закроют 3 марта

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Станции «Pумянцeвo» и «Caлaрьeвo» Coкoльничеcкoй линии Московского метро закроют в воскресенье, 3 марта, в связи с присоединением нового участка красной ветки. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В этот день поезда будут курсировать только между станциями «Бульвар Poкoccoвcкoгo» и «Tрoпарeвo», а до закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

Отмечается, что в обычном режиме Coкoльничecкая линия заработает в 5.30 утра понедельника, 4 марта.

Ранее, 23 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Xуcнуллин заявил, что в 2022–2023 годах планируется завершить строительство участка линии Московского метрополитена до Троицка. В настоящее время объявлен тендер на строительство участка этой линии.

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