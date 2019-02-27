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Песков опроверг личный интерес Трампа в строительстве его башни в Москве

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположения о том, что президент США Дональд Трамп был лично заинтересован в решении вопросов с Кремлем о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

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Речь идет о переписке администрации Кремля и бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна по поводу возведения башни. Как ранее уточнял Песков, в президентской администрации объяснили, что не занимаются строительством и пригласили на Петербургский форум. 

«Нет, это (личный интерес Трампа. — Ред.) никогда не упоминалось. В переписке речь шла о том, что не получается осуществить этот проект. Ну просто у них не получалось реализовать этот проект», — сказал чиновник в среду, 27 февраля.

По слова Пескова, американцы обращались в кремлевскую администрацию для получения помощи, «но обращались не по адресу». 

20 января текущего года портал Buzzfeed опубликовал электронную переписку Коэна бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером. В сообщениях говорилось, что они хотят убедить Путина открыто поддержать кандидатуру Трампа на выборах в США 2016 года. Сторонники американского лидера полагали, что это могло бы пойти на пользу заключению сделки по строительству небоскреба в Москве, отмечает «Газета.ру»

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