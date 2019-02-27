Васильева заявила о необходимости сокращать административные коллективы в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева на совещании по реализации нацпроекта «Образование» заявила, что необходимо сокращать административные коллективы в школах. Об этом 27 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

«Бывает, в регионах я встречаю школы, лицеи в которых у директоров по 6–7 замов — это сильно, то есть административный коллектив увеличивается как на дрожжах», — сказала министр.

Васильева отметила, что в образовательных учреждениях «очень сильно увлеклись администрированием», еще не так давно у директоров школ было всего по два заместителя: по учебной части и воспитательной работе.

Она считает, что с сокращением управленцев спадет и загруженность учителей отчетностью, так как ее больше не будут «спускать вниз» на преподавателей.

26 января февраля Васильева рассказала об ужесточении экспертизы учебников. Ее будут проводить совместно с Российской академией наук.