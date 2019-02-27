Бесплатную экскурсию в музей шоколада устроят в Краснодаре

В Краснодаре начинается цикл гастрономических пешеходных маршрутов «Вкусный Краснодар». В его рамках запланировала бесплатная презентация в музее шоколада.

Как сообщили ИА «Кубанские новости» в городской администрации, экскурсия в музей шоколада назначена на 17 марта. В ней могут принять участие как взрослые, так и дети. Для них проведут бесплатный мастер-класс «Шоколадное путешествие» и дадут возможность своими руками сделать конфеты и другие сладости.

Ранее эксперты включили Краснодар в топ-5 лучших городов для шопинга. Он занял в списке четвертую строчку. На первых трех местах расположились Москва, Петербург и Екатеринбург, а последнюю позицию в пятерке занимает Ростов-на-Дону.