Томских дольщиков обманули на 44 млн рублей

Жителя Томска подозревают в том, что он получил от дольщиков деньги на строительство многоквартирного дома, однако свои обязательства не выполнил. По данному факту расследуется уголовное дело. Ущерб превышает 44 млн рублей.

Злоумышленник использовал подконтрольную организацию и подставных лиц, обещая клиентам возвести дом в оговоренные сроки. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Томск».

Ранее о проблемах дольщиков и ипотечников высказался президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании президиума Госсовета в Иннополисе, он заявил о необходимости развития окраин и снижения кредитной ставки. Эксперты полагают, что на достройку проблемных объектов в России потребуется примерно 400 млрд рублей.