Госдума приняла в третьем чтении законодательные поправки, касающиеся паллиативной помощи, к федеральному закону 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Именно эти законодательные правки к действующему закону обсуждались в СМИ и социальных сетях и стали известны в обществе как «Закон о паллиативной помощи».

К третьему чтению данная законодательная инициатива прошла ряд серьезных общественных слушаний и в большей степени отражает мнение экспертного сообщества и общественных организаций, чем первоначальный вариант. Проведены нулевые слушания в Общественной палате, состоялись обсуждения в регионах. На встречах с экспертами от медицины и представителями пациентских организаций обсуждались вопросы расширения, собственно, самого понятия паллиативной помощи, доступности обезболивания, различных аспектов сопровождения паллиативных пациентов на дому.

Главное изменение — понимание паллиативной помощи как исключительно медицинской услуги наконец устарело. Совокупность медицинской, психологической, социальной и духовной помощи должна обеспечить возможность и даже обязательность совместной работы учреждений здравоохранения и социальной защиты. А людям даст возможность серьезно улучшить качество жизни при самых тяжелых диагнозах.

Закон открывает возможности для обеспечения качественного обезболивания. Это очень важно. Многое еще придется доработать и урегулировать, но, надеюсь, уйдут в прошлое скандалы, сотрясавшие сферу паллиатива еще пять лет назад.

Надеюсь, что государственным учреждениям будет проще оказывать помощь не только самому пациенту, но и всей его семье. Ведь тяжелое заболевание близкого — это одно из самых суровых испытаний в жизни, и в помощи в этот момент родные нуждаются иногда не меньше самого заболевшего.

Уверен, что принятый закон сможет стать катализатором развития паллиативной помощи в тех регионах, где она до сих пор была недоступной.

Однако, доля скепсиса все же у меня лично присутствует. Мой опыт говорит и о том, что изменения в законодательстве нельзя воспринимать с эйфорией, как совершенный прорыв, новую эру в паллиативной помощи. Новая эра наступит только тогда, когда в любом регионе каждому человеку, столкнувшемуся с тяжелым заболеванием, будет обеспечено достойное качество жизни до последнего вздоха. Поэтому нам еще предстоит огромная работа.

За данными законодательными новшествами, на мой взгляд, должны последовать следующие действия: изменение практики оказания помощи тяжелобольным людям в каждом регионе, выделение ресурсов, внесение поправок в иные нормативные акты.

Причем эти изменения должны затронуть не только нормативно-правовую базу в здравоохранении, но и в соцзащите, в сфере образования и в области государственных закупок и правил оснащения учреждений.

В каждом муниципальном образовании нам нужно будет разработать и предложить алгоритмы межведомственного взаимодействия. И эта работа должна быть построена вокруг потребностей пациентов паллиативных служб, а не вокруг ведомственных инструкций и представлений чиновников.

Еще раз повторю свои слова, сказанные на обсуждении законодательных инициатив в Госдуме. Мы находимся в уникальном по своим возможностях моменте, когда законодательные изменения сопровождаются очень серьезным общественным запросом. От каждого из нас зависит, насколько мы используем те возможности, которые открылись, благодаря вниманию государства и лично президента к данной теме.

Автор — руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге, председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности

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