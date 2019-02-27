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Жителей Владивостока предупредили о возможной встрече с медведем

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В пригороде Владивостока в районе Ботанического сада может разгуливать дикий медведь. Об этом сотрудникам сада сообщил неизвестный. Посетителей уже предупредили о возможности встречи с хищником. В случае, если они заметят медведя, необходимо сообщить об этом в краевой департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

По мнению специалистов, которое приводит Vostokmedia, не исключено, что этот медведь когда-то жил среди людей, поэтому их не боится. Обитать он может в районе свалок или мусорных контейнеров.

На место выехали сотрудники охотнадзора. Впрочем, в ведомстве не исключают, что информация о медведе — это фейк, поскольку о человеке, сообщившем ее, ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что медведи проснулись в зоопарке Красноярска. Причиной стало аномальное потепление. Несмотря на раннее пробуждение, животные чувствуют себя хорошо и прекрасно питаются.

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