В Братиславе появится ночной мэр

В Братиславе в 2019 году появится первый ночной мэр. Об этом пишет портал «Евро Пульс».

Отвечать чиновник будет за развитие ночной жизни в городе в вечернее время, а после полуночи будет выступать посредником между чиновниками и владельцами ночных заведений.

Кроме этого, в обязанности мэра будет входить комплексное развитие безопасности в эти часы: от создания оптимального освещения на улицах до взаимодействия с полицией и улучшения работы патрулей.

Братислава станет четвертой столицей стран Евросоюза, где предусмотрена такая должность. Первым в ЕС и в мире ночным мэром обзавелся Амстердам в 2012 году. В 2014 году должность появилась в Лондоне, в 2019 году — в Праге.

Как отмечает телеканал «360», такие градоначальники есть не только в столицах стран ЕС. В 2018 году жители немецкого города Майнгейм с населением в 300 тыс. человек тоже выбрали себе ночного мэра. Сам город обладает статусом «музыкальной столицы» ЮНЕСКО.

17 февраля сообщалось, что в Амстердаме реформируют квартал красных фонарей.