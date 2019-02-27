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Зарезавшего отчима мужчину задержали в Ульяновской области

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В Ульяновской области задержали мужчину, который 23 февраля зарезал отчима за то, что тот помешал ему ругаться с матерью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Преступление произошло в поселке Видный Мелекесского района. По данным СК, 35-летний местный житель ударил 55-летнего отчима ножом в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте, пишет 1ul.ru.

Подозреваемый был арестован. В ходе допроса он рассказал, что поругался в тот день с матерью, но в конфликт вмешался отчим, за что он ударил его ножом.

Было возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство». По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.

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