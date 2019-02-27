Лучшего оленевода выберут на соревнованиях Arctic Skills в Якутии

На севере Якутии в Нижнеколымском районе пройдут соревнования молодых оленеводов по арктическим компетенциям Arctic Skills. Участники будут соревноваться в надевании упряжи, плетении чаута (современного аркана) и в подсчете оленей.

По словам директора Арктического колледжа народов Севера Елены Антипиной, которые приводит ИА SakhaNews, у молодых чумработниц будет отдельная конкурсная программа: это будут конкурсы по готовке ухи и разжиганию костра. Не исключено, что посоревнуются они и на быстроту разделки туши оленя.

Инициатива Arctic Skills принадлежит министерству профессионального образования и расстановки кадров Якутии и неправительственной организации «Северный форум». Соревнования проводятся с 2016 года. К примеру, в 2017 году в рамках Arctic Skills состоялся конкурс строганины.