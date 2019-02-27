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Песков отказался комментировать приговор экс-полковнику ФСБ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать приговор Московского окружного военного суда по делу о госизмене, вынесенный бывшему полковнику ФСБ Сергею Михайлову и сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.

«Это не дело Кремля — комментировать подобные дела и подобные судебные решения», — отметил Песков в среду, 27 февраля.

26 февраля суд приговорил Михайлова к 22 годам колонии. Его признали виновным в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Стоянов приговорен к 14 годам колонии. Его лишили звания майора милиции и назначили 150 тыс. рублей штрафа. Судебные заседания проходили в закрытом режиме из-за статуса секретности.

Об аресте Стоянова источники сообщили в январе 2017 года. Подробности не раскрывались, но СМИ утверждали, что это может быть связано с делом одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

По версии следствия, Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения, связанные с делом основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Диск с данными передавал Стоянов, вылетевший в США на международную конференцию, пишет Znak.com.

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