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Вспышку бруцеллеза зафиксировали в селе Амурской области

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Бруцеллез выявили в селе Привольном Михайловского района Амурской области. Предположительно болеют 43 коровы из 11 лично-подсобных хозяйств этого населенного пункта. Такие данные сообщили в областном управлении ветеринарии.

В ближайшее время специалисты должны взять анализы у всех других сельскохозяйственных животных, собак и кошек. Тех коров, у которых результат на бруцеллез был отрицательным, проверят еще раз через 1 месяц.

По факту выявления этого заболевания проводится эпизоотическое расследование. Решается вопрос о введении ограничительных мероприятий в проблемных хозяйствах, сообщает Амурская служба новостей.

Специалисты считают, что угрозы распространения бруцеллеза пока нет. Заболевших животных отправят на убой. Молоко, которые получено от них, разрешено использовать только для личных нужд и только после обеззараживания.

В последний раз в Амурской области вспышка бруцеллеза фиксировалась в 2017 году. Тогда болели животные в селе Сергеевка Благовещенского района.

Бруцеллез опасен для человека. Он поражает половую сферу, нервную систему, сердце, сосуды, кости и суставы животных. Кроме того, бактерия крайне устойчива к внешней среде. Через молоко опасное заболевание может передаваться в течение 46 дней, через брынзу — до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону открыли один из самых современных центров диагностики болезней животных и мониторинга пищевой продукции для Юга России. В частности, он необходим для диагностики африканской чумы свиней (АЧС), бешенства, сибирской язвы и бруцеллеза.

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