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Один человек пострадал при столкновении двух автобусов в Омске

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В Омске столкнулись два автобуса, перевозившие пассажиров. Медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла утром в среду, 27 февраля, на улице 75-й Гвардейской Бригады. Автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту № 73, врезался в стоявший микроавтобус «ГАЗ», двигавшийся по маршруту № 359, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В салоне «ПАЗа» в момент столкновения находились пять пассажиров, в «Газели» — семь. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала одна из пассажирок микроавтобуса, ей была оказана медицинская помощь.

Признаков опьянения у водителей обнаружено не было. Причины аварии устанавливаются.

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