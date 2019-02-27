Тоннель им. Сталина во Владивостоке откроют в мае 2019 года

В мае 2019 года после масштабной модернизации во Владивостоке откроется тоннель имени Сталина. Об этом стало известно после встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем Маклыгиным.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала ОАО «РЖД», открытие тоннеля позволит жителям мыса Чуркин оперативно оказываться в любой части города, минуя пробки.

Тоннель закрыли на ремонт в октябре 2016 года. Тог да же было остановлено движение пригородных и городских электричек на участке «Мыс Чуркин – Луговая – Третья Рабочая».

Объект, длина которого составляет 1380 м, начали строить в 1914 году, однако позже его строительство было приостановлено. К сооружению тоннеля приступили в 1934 году. Объект был сдан в эксплуатацию в 1936 году и использовался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс.

Начиная с 1951 года по тоннелю стали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.