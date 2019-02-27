Самый высокий в России поклонный крест освятили в Красноярском крае

На Дрокинской горе в Красноярском крае прошел обряд освящения поклонного креста. Это самый высокий подобный объект в России, его высота составляет 47 м.

Крест из легированной стали установлен на въезде в Красноярск. Его начали возводить месяц назад по инициативе Красноярской митрополии. Проект осуществлялся на средства благотворителей.

По словам красноярского митрополита Пантелеимона, этот крест отделяет добро от зла, а мораль от безнравственности. Он взывает к памяти о подвигах рода человеческого.

ИА KrasnoyarskMedia отмечает, что этот крест будет видно всем: и автомобилистам, и тем, кто пролетает над Красноярском на самолете.

Ранее поклонный крест был открыт в США на кладбище в бывшем русском поселении Форт-Россе. В церемонии приняли участие губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун и посол России в США Анатолий Антонов. Чин освящения совершил епископ Сиэтлийский Феодосий.