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Режим ЧС ввели из-за проблем с водой в селе Порошино Алтайского края

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В селе Порошино Кытмановского района Алтайского края построили новую водозаборную скважину. С 2015 года жители испытывали постоянные перебои с водой. Людям приходилось привозить ее с соседних улиц и растапливать снег зимой.

Для создания башни местным властям пришлось объявить режим ЧС. Работы обошлись в 1,4 млн рублей. Рядом с башней установили специальный павильон, в котором располагаются пожарный гидрант, счетчик на воду, переключатели, пишет altapress.ru. В конце декабря 2018 года в 40-градусный ночной мороз вода в башне перемерзла. Поэтому летом планируется капитально утеплить объект.

Как стало известно 15 февраля, в районе Верхне-Выйского водохранилища удалось обнаружить источник качественной воды, который обеспечит половину потребностей Нижнего Тагила. В перспективе его планируют включить в систему питьевого водоснабжения города.

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