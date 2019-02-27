Прямой эфир

Красноярский «Биг Бен» сменил куранты на песню Магомаева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Часы, установленные на башне администрации Красноярска, которую называют местным «Биг Беном», теперь отбивают время не курантами, а спортивной песней. Речь идет о фрагменте произведения в исполнении Муслима Магомаева «Герои спорта». В мэрии сказали, что слова «В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!» передают спортивную атмосферу сегодняшнего дня.

Часы на башне администрации сменили мелодию на три недели. Это связано с проведением в городе XXXIX Всемирной зимней Универсиады. Необычным способом они будут отбивать время в 9:00, 12:00, 15:00 и каждый час с 18:00 до 22:00, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В ее рамках разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Эстафета огня пройдет в городе 1 марта. Факелоносцы преодолеют дистанцию в почти 11 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Деревню зимней Универсиады открыли в Красноярске
Кондукторов в Красноярске обучат английскому языку перед Универсиадой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017