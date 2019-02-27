Красноярский «Биг Бен» сменил куранты на песню Магомаева

Часы, установленные на башне администрации Красноярска, которую называют местным «Биг Беном», теперь отбивают время не курантами, а спортивной песней. Речь идет о фрагменте произведения в исполнении Муслима Магомаева «Герои спорта». В мэрии сказали, что слова «В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!» передают спортивную атмосферу сегодняшнего дня.

Часы на башне администрации сменили мелодию на три недели. Это связано с проведением в городе XXXIX Всемирной зимней Универсиады. Необычным способом они будут отбивать время в 9:00, 12:00, 15:00 и каждый час с 18:00 до 22:00, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В ее рамках разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Эстафета огня пройдет в городе 1 марта. Факелоносцы преодолеют дистанцию в почти 11 км.