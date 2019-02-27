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Иркутские ученые посвятят «Научные weekend-ы» теме изменения климата

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В столице Приангарья стартует третий сезон научно-популярных лекций «Научные weekend-ы». Они будут проходить в Научной библиотеке имени В. Распутина Иркутского госуниверситета (ИГУ).

Первая в этом сезоне встреча состоится 2 марта. Ученые расскажут о причинах повышения температуры и взаимосвязи процесса с таянием многолетних льдов.

В частности, будет озвучена как официальная точка зрения о том, что повышение температуры зависит от антропогенной деятельности человека, так и неофициальная, которая связывает изменения климата с космическими причинами.

ИА IrkutskMedia отмечает, что автором проекта является Иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и ИГУ. Кроме прочего, они ставят задачу показать научные достижения старейшего вуза Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Ранее российские метеорологи рассказали, что им удалось зафиксировать более 1 тыс. опасных природных явлений в 2018 году, что на 15% больше, чем годом ранее. Эксперты не исключают, что это может быть связано с изменением климата.

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