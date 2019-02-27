Путин поручил ввести квоты на вредные выбросы в промышленных центрах

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме принять закон, который вводит квоты на выбросы загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах. Об этом говорится в опубликованном 27 февраля перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию.

«Обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Действие закона в первую очередь коснется предприятий в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Поручение президента должно быть реализовано к 1 июля. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

20 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил Минприроды поставить на кадастровый учет все заповедники страны.