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Путин поручил ввести квоты на вредные выбросы в промышленных центрах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин поручил Госдуме принять закон, который вводит квоты на выбросы загрязняющих веществ в крупных промышленных центрах. Об этом говорится в опубликованном 27 февраля перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию.

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«Обеспечить принятие в весеннюю сессию 2019 года федерального закона, предусматривающего применение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах», — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Действие закона в первую очередь коснется предприятий в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Поручение президента должно быть реализовано к 1 июля. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

20 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил Минприроды поставить на кадастровый учет все заповедники страны.

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