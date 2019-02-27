Истребитель ВВС Южной Кореи рухнул в Желтое море
Южнокорейский истребитель KF-16D разбился в среду во время полета над Желтым морем, оба пилота катапультировались и спаслись.
Причина падения военного самолета пока неизвестна. Инцидент произошел в 12:13 (07:13 мск) через 13 минут после вылета истребителя с авиабазы в Гунсане, сообщает 27 февраля Yonhap.
«Два пилота в настоящее время возвращаются на свою базу, и их состояние опасений не вызывает», — заявили представители минобороны республики.
Воздушные силы сформировали группу для выяснения причин ЧП.
26 февраля самолет кубинских ВВС разбился на Кубе. Пилот катапультировался, а машина упала в безлюдной местности. По предварительным данным, речь идет об истребителе МиГ-23 советского производства.