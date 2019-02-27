Лавинную опасность объявили в четырех районах Сахалина

В трех районах Сахалина — Холмском, Невельском, Долинском, — а также в районе Южно-Сахалинска, прогнозируется сход снежных масс на лавиноопасных участках. На остальной территории острова нелавиноопасно, но сход одиночных лавин всё же не исключен. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Сахалинской области.

Предупреждение действует с 28 февраля по 1 марта. В это время туристам рекомендуется использовать для передвижения только склоны, плотно покрытые лесами, а также менее заснеженные выпуклые формы рельефа, например водоразделы, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарских Альпах. Снежные массы обрушились прямо на горнолыжную трассу в Кран-Монтане в кантоне Вале сошла лавина. Под снегом оказались 10 человек.