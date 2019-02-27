Участок врача общей практики построят на Шикотане за 5 млн рублей

В селе Малокурильском на острове Шикотан появится участок врача общей практики. На его строительство и оборудование из регионального бюджета выделили 4,96 млн рублей. Открытый конкурс на выполнение проектных работ объявило ГКУ «Дирекция Курилы». Информация о нем опубликована на сайте госзакупок.

ИА SakhalinMedia уточняет, что площадь одноэтажного здания медучреждения составит 340 кв. м. Там будут комната ожидания, кабинет с картотекой, процедурный, прививочный, гинекологический кабинеты, кабинет для приема взрослого населения и детей, санузлы и помещение для стерилизации инструментов. Кроме того, во врачебном участке будет работать стационар с палатой на два места.

Власти считают, что строительство врачебного участка создаст лучшие условия для организации медицинских услуг жителям Шикотана в соответствии с социальными нормативами и требованиями для сохранности здоровья. Итоги конкурса по выбору подрядчика подведут 1 апреля. Победителю торгов предстоит разработать проект в течение 284 дней с даты подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Токио выразил протест Москве из-за визита российских чиновников на Курильские острова. В МИДе Японии назвали поездку неприемлемой и противоречащей юридической позиции Токио. Делегация посетила Шикотан во вторник, 26 февраля, и приняла участие в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи для доступа местных жителей к высокоскоростному интернету.