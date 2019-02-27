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Урок эвенкийского языка провели для маленьких жителей Магадана

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В Магадане в областной детской библиотеке состоялся открытый урок под названием «Язык – душа народа». Дети слушали сказку на эвенском языке и упражнялись в произношении эвенских слов.

Как рассказали ИА MagadanMedia в областном министерстве культуры и туризма, цель этого мероприятия — привлечь внимание к проблеме исчезновения языков. Так, гостями встречи стали косторез и собиратель эвенского фольклора Юрий Ханькан и педагог дополнительного образования Семен Губичан.

Сама идея, когда дети встречаются с представителями коренных малочисленных народов Крайнего Севера, принадлежит библиотекарю-краеведу Светлане Софрыжовой. Именно она предложила способ погружения в другую языковую культуру через сказку.

Сказка звучала в сопровождении варгана — национального музыкального инструмента эвенов. После ее окончания школьники учили фразу приветствия и признания в любви на эвенском языке.

Ранее в Южно-Сахалинске прошел II Международный симпозиум коренных народов Дальнего Востока. По мнению организаторов, тема сохранения языков коренных народов настолько важна, что объединяет многие права представителей коренных народов, например право на обучение.

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