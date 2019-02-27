Пенсионерка погибла при пожаре в частном доме в Омской области

В Называевском районе Омской области произошел пожар в частном доме. Погибла 89-летняя женщина. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел во вторник, 26 февраля, в частном доме в деревне Редкое. Прибывшие на место происшествия пожарные после тушения обнаружили тело 89-летней женщины без признаков жизни. Погибшая оказалась хозяйкой дома, пишет ИА «Город55».

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрической проводки. Для установления точной причины гибели пенсионерки назначена экспертиза. Причины пожара устанавливаются.

25 февраля пожар произошел в частном деревянном доме в Алтайском крае. Погибла 90-летняя женщина. Причиной произошедшего также называют замыкание электропроводки.