Прямой эфир

Жители Биробиджана жалуются на запах дыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биробиджан оказался в дыму от природных пожаров. Жители всех районов столицы ЕАО жалуются на едкий запах.

Как заявили ИА EAOMedia в ГУ МЧС по области, причиной появления едкого дыма являются плановые обжиги, лесных пожаров в регионе на данный момент не зафиксировано.

В частности, сейчас происходит обжиг Бирским лесничеством на территории Облученского района. Смог приносит в Биробиджан западный ветер. Ситуация улучшится, когда ветер сменит направление. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что дымом заволокло Хабаровск. Причиной появления смога стали природные пожары в соседнем Китае, где жгут старую сухую траву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беспилотники ищут виновников природных пожаров в Астраханской области
Камыш загорелся на берегу реки в Ростове-на-Дону

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017