Жители Биробиджана жалуются на запах дыма

Биробиджан оказался в дыму от природных пожаров. Жители всех районов столицы ЕАО жалуются на едкий запах.

Как заявили ИА EAOMedia в ГУ МЧС по области, причиной появления едкого дыма являются плановые обжиги, лесных пожаров в регионе на данный момент не зафиксировано.

В частности, сейчас происходит обжиг Бирским лесничеством на территории Облученского района. Смог приносит в Биробиджан западный ветер. Ситуация улучшится, когда ветер сменит направление. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что дымом заволокло Хабаровск. Причиной появления смога стали природные пожары в соседнем Китае, где жгут старую сухую траву.