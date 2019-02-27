Экс-заммэра Хабаровска получил условный срок по коррупционной статье

Суд Хабаровска вынес приговор по делу в отношении бывшего заместителя мэра, главы комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Геннадия Курочкина. Его обвиняли в незаконном использовании служебных полномочий и приговорили к одному году лишения свободы условно.

Как установило следствие, дочь чиновника, индивидуальный предприниматель, заключила с департаментом муниципальной собственности договор аренды земли под платную парковку. Позже она решила расширить территорию и перенесла ограждение. При этом никакие документы оформлены не были.

Часть земли женщина использовала под стоянку, а часть ее отец отдал под шиномонтаж и каждый месяц получал за аренду по 5 тыс. рублей. Самовольный захват земли держался втайне от администрации, и, как считает следствие, таким образом городскому бюджету был нанесен ущерб почти в 536 тыс. рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Тверском суде Москвы рассматривают дело бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коррупции. Прокуратура просит для него 17 лет лишения свободы.