Воспитанников детсада в ЕАО кормили из ржавых термосов

Администрация детского сада в селе Даниловка ЕАО устранила нарушения, выявленные во время проверки прокуратуры. Она проводилась по жалобам родителей воспитанников на организацию питания.

Так, выяснилось, что для транспортировки завтраков и обедов в детском саду использовали ржавые термосы, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также нарушалась маркировка инвентаря и разделочных столов, журнал учета готовой продукции не заполнялся, а готовые пищевые продукты хранились с сырыми, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру ЕАО.

По словам старшего помощника прокурора Жанны Крепкогорской, детский сад приобрел новые термосы для перевозки завтраков и обедов, промаркировал посуду и отладил процесс хранения продуктов.

Ранее сообщалось, что в пяти детских садах Брянска дети отравились кефиром. Симптомы отравления выявили у 20 малышей, двоих пришлось госпитализировать.