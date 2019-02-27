Прямой эфир

Воспитанников детсада в ЕАО кормили из ржавых термосов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация детского сада в селе Даниловка ЕАО устранила нарушения, выявленные во время проверки прокуратуры. Она проводилась по жалобам родителей воспитанников на организацию питания.

Так, выяснилось, что для транспортировки завтраков и обедов в детском саду использовали ржавые термосы, на которые не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также нарушалась маркировка инвентаря и разделочных столов, журнал учета готовой продукции не заполнялся, а готовые пищевые продукты хранились с сырыми, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на прокуратуру ЕАО.

По словам старшего помощника прокурора Жанны Крепкогорской, детский сад приобрел новые термосы для перевозки завтраков и обедов, промаркировал посуду и отладил процесс хранения продуктов.

Ранее сообщалось, что в пяти детских садах Брянска дети отравились кефиром. Симптомы отравления выявили у 20 малышей, двоих пришлось госпитализировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в Златоусте
Песков прокомментировал вспышку дизентерии в детских садах столицы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017