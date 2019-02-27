Украинский закон о недопуске наблюдателей из РФ вступит в силу 28 февраля

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон, запрещающий российским наблюдателям принимать участие в выборах в стране. Инициатива вступит в силу 28 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон накануне, 26 февраля. До этого запрет был принят Верховной радой 7 февраля. Парламентарии обосновали это решение «минимизацией рисков и угроз вмешательства страны-агрессора».

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

РФ отказалась направлять людей в составе миссии ОБСЕ из соображений безопасности и усомнилась в прозрачности голосования. Однако в ОБСЕ Киеву напомнили, что отказ в аккредитации россиян станет нарушением стандартов организации.

21 февраля делегация России на Парламентской ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов.