Назван возраст сексуального дебюта россиян

Российские девушки и молодые люди в среднем начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на способности впоследствии рожать здоровых детей, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин. Об этом он рассказал 26 февраля в ходе круглого стола «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» в Совете Федерации.

При этом возраст вступления в брак для мужчин составляет 26-29 лет, а для женщин 24-26 лет, добавил он. По словам специалиста, до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают «накопить» массу заболеваний, передающихся при сексуальном контакте. Так, сейчас 77,4% готовых рожать женщин уже имеют сложившиеся патологии, пояснил Аполихин.

«Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (заболевания. — Ред.) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла <...> все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения (планов родить ребенка. — Ред.)», — сказал эксперт, его слова приводит «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Минздрав вынужден бороться с этим.

Ранее в феврале ученые предупредили, что нетрадиционная сексуальная ориентация опасна для здоровья. Оказалось, что гомосексуалисты и бисексуалы, в отличие от людей с традиционными предпочтениями, чаще употребляют психоактивные вещества.