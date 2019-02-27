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Проект Каскадной лестницы в Железноводске победил в конкурсе Минстроя

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Проект продления Каскадной лестницы в Железноводске Ставропольского края стал одним из победителей в конкурсе Министерства строительства и ЖКХ России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Железноводска.

В Минстрое РФ подвели итоги стратегических проектов, созданных при участии волонтеров. Одним из победителей стала работа «Продление Каскадной лестницы», которая находится в Железноводске. Двумя другими лауреатами стали проекты городов Острогожска и Калача, пишет NewsTracker.

Предполагается, что волонтеры продолжат сопровождать проекты Железноводска, которые будут отправлять на Всероссийский конкурс. Работы по расширению лестницы планируют начать в апреле 2019 года.

Проектирование и строительство Каскадной лестницы велось в 30-е годы прошлого века. Она соединяет Верхний и Нижний парки, а вдоль нее потоки минеральной воды стекают в искусственный водоем.

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