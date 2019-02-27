Пермский Политех расформирует автодорожный факультет

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) планируют полностью расформировать автодорожный факультет. Такое решение приняло руководство вуза.

Как рассказала ИА «Ура.ру» сотрудница университета, пожелавшая остаться неизвестной, кафедры автодора сохранятся, но расформируют деканат. Студентов на все специальности также продолжат набирать. При этом они будут переведены на родственные факультеты, например, строительный, механико-технологический, а также химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий.

Решение о расформировании было принято в связи со снижением интереса к факультету и соответственного уменьшения абитуриентов и студентов. Так, за последние десять лет количество студентов снизилось в два раза.

Сложившейся ситуацией заинтересовались депутаты законодательного собрания Пермского края.