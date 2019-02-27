Число погибших при обрушении дома в Казахстане выросло до трех

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного жилого дома в казахстанском городе Таразе в Жамбылской области. Об этом проинформировали в областном департаменте по ЧС.

«В настоящее время трое погибших и шестеро пострадавших», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя экстренных служб. Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.

Несколько этажей многоквартирного жилого здания в 9-м микрорайоне обрушились утром 27 февраля в 6:30 утра (3:30 по мск) после взрыва газа в одной из квартир. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Для расследования инцидента была сформирована специальная правительственная комиссия.