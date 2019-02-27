Прямой эфир

Число погибших при обрушении дома в Казахстане выросло до трех

0
Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов частично обрушившегося многоквартирного жилого дома в казахстанском городе Таразе в Жамбылской области. Об этом проинформировали в областном департаменте по ЧС.

«В настоящее время трое погибших и шестеро пострадавших», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя экстренных служб. Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших в результате инцидента.

Несколько этажей многоквартирного жилого здания в 9-м микрорайоне обрушились утром 27 февраля в 6:30 утра (3:30 по мск) после взрыва газа в одной из квартир. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Для расследования инцидента была сформирована специальная правительственная комиссия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавший от взрыва газа жилой дом в Красноярске снесут
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец вернулся домой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017