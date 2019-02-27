Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом

Транзит газа через Украину на данный момент обходится России значительно дороже, чем на других маршрутах. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, на данном направлении установлен самый высокий тариф, который превышает остальные маршруты в 2-2,5 раза. Новак считает, что это происходит из-за возраста украинской газотранспортной системы (ГТС), ее изношенного состояния и необходимости существенных денежных вложений для работы ГТС.

21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Он подчеркнул, что Киеву нужно будет представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.