Более 60 человек оказались под завалами на незаконном руднике в Индонезии

Более 60 человек оказались под завалами на незаконном золотодобывающем руднике на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе Болаанг-Монгондоу в северной части острова. Завалы образовались в ходе схода оползня. По информации на 5:00 по местному времени 27 февраля, один человек погиб, 13 были спасены.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо рассказал, что балки и опорные плиты рудника сломались из-за нестабильной почвы и множества шахт, накрыв работающих на месте людей.

12 февраля на шахте в Кемеровской области обрушилась порода, погиб один горняк. ЧП произошло во время проведения работ в монтажной камере на глубине 200 м. Еще один источник уточнил, что речь идет о шахте «Кыргайская». По его данным, под завалами находятся два человека.