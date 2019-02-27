Прямой эфир

Более 60 человек оказались под завалами на незаконном руднике в Индонезии

0
Фото: Global Look Press/Zulkarnain
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 60 человек оказались под завалами на незаконном золотодобывающем руднике на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе Болаанг-Монгондоу в северной части острова. Завалы образовались в ходе схода оползня. По информации на 5:00 по местному времени 27 февраля, один человек погиб, 13 были спасены.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо рассказал, что балки и опорные плиты рудника сломались из-за нестабильной почвы и множества шахт, накрыв работающих на месте людей.

12 февраля на шахте в Кемеровской области обрушилась порода, погиб один горняк. ЧП произошло во время проведения работ в монтажной камере на глубине 200 м. Еще один источник уточнил, что речь идет о шахте «Кыргайская». По его данным, под завалами находятся два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из шахты «Уралкалия» эвакуируют горняков из-за задымления
Электровоз рухнул в шахту в Челябинской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017