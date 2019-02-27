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Соратник вице-премьера Италии Сальвини стал губернатором Сардинии

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Фото: TASS/Zuma
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Кандидат от правоцентристской коалиции Италии в составе партий «Лига», «Вперед, Италия» и «Братья Италии» Кристиан Солинас стал губернатором острова Сардиния.

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После окончательного подсчета голосов на состоявшихся региональных выборах он получил 47,8%. Его основной соперник — мэр Сардинии Кальяри Массимо Дзедда, выдвигавшийся от левого центра, — набрал 32,9%.

При этом Демократическая партия стала первой по числу набранных голосов (более 13%), тогда как входящее в правительственную коалицию «Движение «5 звезд» получило менее 10% голосов, передает издание La Nuova Sardegna.

За последние месяцы правые победили на региональных выборах в Абруццо, Молизе и автономных Фриули — Венеция-Джулия, Трентино — Альто-Адидже и Валле-д'Аоста, где «Лига» вице-премьера Италии Маттео Сальвини укрепила свои позиции.

Сальвини характеризуют как евроскептика и часто называют популистом. Его жесткая политика по отношению к мигрантам и беженцам привела к напряжению в отношениях с Евросоюзом.

Во время избирательной кампании партии «Лига» на Сицилии, которая сформировала новое правительство Италии, комментируя миграционную политику, Сальвини заявил, что Тунис «экспортирует не джентльменов, а заключенных».

Кроме того, он ранее цитировал возглавлявшего Италию в 1922–1943 годах лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини в день его рождения. Сальвини неоднократно выступал за пересмотр отношений с Россией и критиковал санкционную политику Евросоюза.

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