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Озеро в Канаде накрыло «ледяное цунами»

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Фото: twitter.com/ONwxchaser
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Сильный ветер вытолкнул на берег озера Эри в Канаде огромное количество льда всего за 15 минут. Об этом сообщил телеканал Fox News. Явление назвали «ледяным цунами».

Видео необычного погодного явления разместила в соцсетях полиция канадской провинции Онтарио. Ледяная стена оказалась очень большой.

Власти приняли решение перекрыть улицы, чтобы обезопасить граждан. При этом местные жители активно выкладывали фотографии и видео произошедшего на своих страницах в социальных сетях.

Так, Дэвид Пиона рассказал, что ледяное цунами начало сносить даже уличные фонари и деревья, а Дейв Шульц отметил, что ничего подобного не видел, хотя штормы в регионе были и раньше.

Телеканал также отмечает, что сильные ветра еще не покинули местность. Скорость ветра может достигать около 120 км/ч и привести к обрыву линий электропередач и повреждению домов и деревьев. Власти призвали жителей отказаться от поездок в такую погоду.

В США поезд железнодорожной компании Amtrak со 183 пассажирами застрял уже более чем на сутки из-за плохой погоды и упавших деревьев. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил представитель компании Марк Маглиари.

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