Актер Георгий Штиль рассказал о знакомстве с королевой Елизаветой II

Народный артист России Георгий Штиль рассказал «Известиям» о встрече с британской королевой Елизаветой II. По словам актера, их знакомство произошло в 1966 году. В то время он приехал вместе с коллегами из Большого драматического театра на гастроли в Лондон.

«В наше посольство пришел представитель королевской семьи, пригласил артистов на поло. Это такой командный вид спорта с мячом, в котором участники играют верхом на лошадях», — пояснил артист.

По словам Штиля, приглашение исходило лично от королевы. Она наблюдала за игрой, одним из участников которой был другой член британской семьи — принц Эдинбургский.

«Потом нам объяснили, что это очень приватное зрелище и приглашают туда только избранных», — поделился деятель искусства.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Театр — это добровольная диктатура»