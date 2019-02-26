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Еще один участник украинского отбора отказался ехать на «Евровидение»

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Украинская группа Freedom-Jazz, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение», отказалась представлять страну на этом музыкальном конкурсе. Об этом коллектив сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Как пишет «Ридус», музыканты приняли такое решение после общения с представителями Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Также они поблагодарили всех зрителей за поддержку и заявили, что попробуют еще раз попасть на конкурс в будущем.

При этом причину отказа группа не назвала, но известно, что музыканты готовятся к подписанию контракта с европейским промоутером и ведут переговоры по организации концертного тура.

Победительницей изначально стала певица Maruv. Она также отказалась представлять Украину. Артистка заявила, что ее не устроили некоторые пункты договора. В частности, она не готова выступать с лозунгами в поддержку украинских политиков. Кроме того, она сообщила, что от нее требовали отказа от гастролей в России.

НОТУ, в свою очередь, объявила, что не станет отправлять певицу на конкурс, так как стороны «не пришли к общему мнению относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе». Кроме того, в телекомпании подчеркнули, что ситуация вокруг национального отбора на конкурс политизировалась и может привести к эскалации раскола в украинском обществе.

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