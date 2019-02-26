Въезд машин в Манхэттен станет платным к концу 2020 года

В нью-йоркском Манхэттене к концу 2020 года могут ввести плату за въезд наземного транспорта в район, говорится в совместном заявлении мэра города Билла де Блазио и губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, опубликованном во вторник, 26 февраля.

«Электронное оборудование взимания сбора (за въезд в Манхэттен. — Ред.) устанавливается по периметру Центрального делового района, расположенного ниже 61-й улицы Манхэттена. Автодорога имени Франклина Делано Рузвельта не будет включена в этот район», — цитирует сообщение агентство ТАСС.

Власти намерены создать гибкую систему тарифов, которая будет предусматривать низкий сбор вне часов пик, а также исключения для служебных автомобилей таких ведомств, как скорая помощь, полиция, пожарная служба. Уточняется, что это произойдет не ранее декабря 2020 года.

План платного въезда в Манхэттен нацелен на совершенствование транспортной системы города. Его смысл заключается в централизации Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) и еще пяти организаций, отвечающих за автобусное, железнодорожное и подземное сообщение в мегаполисе.

5 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти не собираются вводить платный въезд автомобилей в город, несмотря на то что в столице значительно выросло число личных машин, для которых невозможно построить необходимое количество дорог.

Чиновник пояснил, что в Москве могут увеличить тарифы на парковку в тех местах, где стояночные места загружены более чем на 85% в течение всего дня. В то же время пока не планируется пересматривать тарифы за пределами Садового кольца.