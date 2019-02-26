В Петербурге взрослые пытали мальчика ради признаний в домогательствах к сестре

Двенадцатилетнего мальчика избивали и пытали знакомые его матери ради признания в сексуальных домогательствах к годовалой сестре в Санкт-Петербурге. При этом признаков насилия на данный момент обнаружено не было. Об этом сообщил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

По предварительным данным, 19 февраля к матери мальчика пришли несколько приятелей, которым по какой-то причине показалось странным поведение подростка по отношению к малолетней сестре. Они пытали и избивали мальчика пока тот не сознался в сексуальных домогательствах к девочке, сообщает телеканал «78».По предварительным данным, 19 февраля к матери мальчика пришли несколько приятелей, которым по какой-то причине показалось странным поведение подростка по отношению к малолетней сестре. Они пытали и избивали мальчика пока тот не сознался в сексуальных домогательствах к девочке, сообщает телеканал «78».

У детей общая мать, но разные отцы. Семья считается неблагополучной и больше года состоит на учете. По результатам медосмотра признаков насилия над девочкой не выявлено. Сейчас она и ее брат находятся в больнице. У школьника диагностировано сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ожоги от электрошокера и сигарет.

Также отмечается, что с детьми работает психолог. Органы опеки уже готовят документы для подачи иска о лишении женщины родительских прав в отношении обоих детей. После выписки из больницы дети будут помещены в социозащитные учреждения.

20 фервраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми. В происшествии разбираются прокуратура и департамент образования администрации края.