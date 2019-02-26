Возбуждено дело после пожара с тремя погибшими в Туле

В Пролетарском округе Тулы возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре, который произошел ночью 22 февраля в многоэтажном доме на улице Калинина.

Квартира полностью выгорела. Причиной смерти всех троих стало отравление угарным газом, передает ИА «Тульские известия». Назначены судебно-медицинские экспертизы, будет проведена пожаро-техническая экспертиза. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев.

В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в четырехэтажном доме стали 70 человек, сообщалось 21 февраля. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Еще 50 человек были госпитализированы. По данным СМИ, жилое здание использовалось в качестве склада химикатов.