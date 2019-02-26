Прямой эфир

Возбуждено дело после пожара с тремя погибшими в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пролетарском округе Тулы возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на пожаре, который произошел ночью 22 февраля в многоэтажном доме на улице Калинина.

Квартира полностью выгорела. Причиной смерти всех троих стало отравление угарным газом, передает ИА «Тульские известия». Назначены судебно-медицинские экспертизы, будет проведена пожаро-техническая экспертиза. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев.

В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в четырехэтажном доме стали 70 человек, сообщалось 21 февраля. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Еще 50 человек были госпитализированы. По данным СМИ, жилое здание использовалось в качестве склада химикатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в Туле унес жизни трех человек
Жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017